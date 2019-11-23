今年遭日職西武獅釋出的廖任磊，在返台後隨著味全龍隊訓練，冬盟開打，他穿上龍隊球衣並選擇23號作為背號，剛好與前龍將「金臂人」黃平洋背號相同，不過他笑說，「我只有4種變化球，還不能七彩變化啦！」

廖任磊披上龍隊球衣後，選擇23號為背號，龍隊元年是由黃平洋穿著這個號碼，為龍隊寫下無數傳奇，其中他擅長的變化球因球路多變，被稱為「七彩變化球」，不過廖任磊其實只是因為喜歡喬丹球鞋而選擇23號，並笑說，「前輩有7種變化球，我只有4種，還不能七彩變化啦！」並表示未來若有機會加入味全龍，到時候可能會換號碼也說不定。

廖任磊旅日分別加入讀賣巨人與西武獅，他回想旅日時的狀況，表示第一年狀況較差，因為想趕快有表現，做得太多造成反效果。第二年到西武遇到許銘傑前輩，很感謝他給的建議，讓他成長不少。

回台後隨味全龍參加冬盟賽事，廖任磊表示這幾周已經實戰丟了3場，感覺很不錯，跟著味全教練團的課表調整，每天都持續在進步。冬盟主要想用自己的表現幫助球隊，也會在這次聯賽向學弟們分享日本的球風。

(中時電子報)