A look at Kemba’s neck injury pic.twitter.com/v2n3n9S7z1 — Brian Robb (@BrianTRobb) November 23, 2019

「綠衫軍」塞爾提克最不想看到的場景，23日還是出現了！塞爾提克主控肯巴沃克第2節不慎跟隊友激烈相撞，造成頸部受傷倒地不起，只能用擔架直接抬出場，幸好目前傳出傷勢並無大礙，不過塞爾提克最後仍以92比96不敵金塊。

今年夏天跟塞爾提克達成4年1.41億美元高薪合約的肯巴沃克，是塞爾提克本季戰績維持長紅的關鍵人物，場均22.6分、4.9籃板及4.8助攻，沒想到23日只打12分鐘，得分掛零，就因脖子受傷被抬出場，目前復出時間還不明朗。

肯巴沃克是在上半場還剩3分13秒時，由於想要抄截對方傳球，整個人失去平衡，頭部直接撞上隊友歐賈耶的肚子，當場倒地不起，醫護人員只能趕緊把他抬上擔架送去醫院，目前傳出他有腦震盪跡象，只是並無其他重大傷勢出現。

畢竟塞爾提克目前確實不能再傷主力了，先前主力射手海沃德因為左手骨折，至少需要休息兩個月以上，如今又傷了肯巴沃克，塞爾提克人手更加短缺，恐怕直到沃克傷癒復出之前，塞爾提克的戰績勢必呈現下滑跡象，目前11勝4敗。

(中時電子報)