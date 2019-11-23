考生們緊張地應試。（范揚光攝）

睽違2年，中華航空23日舉行空服員招募初試，超過6千名考生角逐70個錄取名額，錄取率只有1％左右，競爭相當激烈，考生們應試時雖然掛著笑容，但還是掩藏不住緊張的心情。

華航空服處表示，參加初試的考生都已經通過第一階段的履歷審查，良好的溝通能力及高度的服務熱忱是空服員的必備條件，此外，積極、樂觀的個性及具備同理心特質的考生也是華航優先考慮的對象。由於空服員必須在高空密閉的環境工作，除了抗壓性，健康的體格及自我要求的工作紀律更是不可或缺。

從事祕書工作的張小姐說，自己一直抱著空姐夢，不過之前卡在英文能力不夠無法參加招募，這1年多以來特別加強語言程度，希望能夠順利圓夢，不過此次競爭激烈，她直言應試時「緊張死了！」

時尚科系畢業的黃小姐也說，當空服員是從小的夢想，雖然已經盡全力準備，但是應試過程中，她發現最困難的竟是與緊張共處，卻要強裝鎮定的模樣。家住台南的黃小姐有著開朗的個性，她笑說最想把「南台灣的熱情帶上天空！」

由於華航將引進A321neo新機隊，因此有招募新進空服員的需求，華航表示，考生可於27日中午在華航官網查詢初試結果，通過者將參加12月7日舉行的複試，最後錄取70名，預計2020年起開始分批受訓。

(中時 )