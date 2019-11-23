前新北市長朱立倫今上午替國民黨土城三峽立委參選人林金結輔選，對於國民黨不分區立委名單飽受詬病，朱立倫受訪時表示，過去的爭議都已定案，呼籲大家靜下心來，該氣的氣一氣， 明年1月11日後，還是要團結支持國民黨；至於是否接韓國瑜全國競選總部主委？ 朱說，「我跟韓市長有共識，由他最做後的決定。」

記者追問，所謂「共識」是指「有意願」嗎？ 朱立倫僅說「謝謝大家」，隨即快步離去。

朱立倫今上午至土城為林金結站台，授上戰旗預祝旗開得勝，並率全場高喊「韓國瑜凍蒜」、「林金結凍蒜！」，湧入7000位支持熱搖旗吶喊，展現高人氣；朱立倫致詞表示，選戰倒數7周，過程非常辛苦，林金結不為個人，而是為台灣、為地方打拚，上一場在板橋為國民黨立委參選人林國春輔選時，很多人說現場有「韓粉」、有「郭粉」，其實新北市最大的是「侯粉」、是「朱粉」，選戰進入最後關頭，國民黨要團結一氣，帶領新北市贏得勝利。

(中時 )