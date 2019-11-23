食品業者成立觀光工廠，打造「牛肉學校」，讓消費者可以體驗從產地到餐桌的過程。（陳祐誠攝）

「火鍋肉其實應該要退冰到常溫，再去燙才會是粉紅色，完全沒有解凍下去煮，口感會很乾、很硬。」裕賀牛觀光工廠總經理洪旭慶說，台灣人對牛肉接受度越來越高，但對於挑選食材跟烹調方式仍不夠瞭解，因此成立觀光工廠，希望讓民眾知道，好食材搭配好作法，人人都可以煮出美味的牛肉。

根據美國肉類出口協會統計，2018年台灣進口牛肉有5萬7200公噸，比2012年進口的1萬8頓高出3倍之多，洪旭慶表示，台灣人過去因為信仰或是習俗，有許多人不吃牛肉，不過隨著社會轉型，吃牛肉的人大幅成長，為了讓更多民眾對牛肉有更多認識，特別打造觀光工廠，透過導覽解說和實際烹調，教民眾選牛肉、煮牛肉。

裕賀牛觀光工廠內設有牛肉產銷故事區、牛肉加工區、全牛教室、立烹體驗和市集等，每天都有專業的解說員為參觀民眾說明牛肉從養殖、屠宰、運送和冷藏的過程，也會教導如何分辨不同的部位和牛肉等級；全牛教室內更有專業的侍肉師一步步帶民眾用烤盤煎出美味的牛肉；民眾也可以在市集和立烹區品嚐或選購全程攝氏0度運送的美國冷藏牛。

洪旭慶舉例，台灣的火鍋肉片都是冷凍切片，在沒有完全退冰的情況下，肉片上還有冰晶殘存，放到火鍋中燙會導致肌肉急速收縮，肉的口感也會因此變得乾、硬而不好吃，最美味的狀態應該要靜置退冰到常溫，再去燙才能煮出粉紅色的鮮美牛肉，而他也強調，無論燒烤還是火鍋汆燙，退冰解凍都是煮出好牛肉的重要步驟。

裕賀食品1959年從冷凍製冰起家，多年來專賣美國National Beef冷藏牛肉，光是2018年進口的美國冷藏牛肉佔全台總進口量的26.79％，超過4分之1。洪旭慶指出，過去集團進口的牛肉都是直接販售給全台各大飯店、餐廳等業者居多，但觀光工廠是要在第一線面對消費者，因此無論是員工訓練或是硬體設備都有很大的調整，也特別找了國立高雄餐旅大學加入團隊，透過產學合作將觀光工廠打造成牛肉學校，讓消費者可以體驗從產地到餐桌的過程，從挑食材開始、學會看牛肉、學牛肉、嚐牛肉。

(中時 )