台鐵板橋站大冒煙，民眾表示，像火災現場(爆料公社/Youtube)

台鐵列車又出包！有民眾在爆料公社貼文，今(23)日上午11時許板橋車站一列區間車大冒煙，現場濃濃焦味，宛如火災現場，車上乘客聽到站務員廣播，驚惶逃離車廂。台鐵表示，1162次晚5分到板橋站，因第5車鬆軔不良，經處理後11時24分晚22分開車。

原PO表示，今上午在浮洲站上車，就在冒煙車廂的旁邊一節，後面的媽媽乘客指著車廂下面說，「欸車子冒煙了欸！能上車嗎？」，大喊了約三、四次卻無人理會，車上有人聽到也附和說，「難怪聞到煙味」、「蛤～要不要到板車就下車啊」，原PO在車上的確聞到煙味，但因為急著到北車便硬著頭皮搭上車。

列車行進到板橋車站，月台上有人歇斯底里大喊，「這種車怎麼搭啊！煙這麼濃欸！」，接著有人狂喊，「全部下車！全部下車！」，大部分人趕快下車，結果一下車就見到超級濃煙從右邊的火車下竄出，煙味蠻濃的。

台鐵表示，1162次區間車11時6分晚5分到板橋站，因第5車鬆軔不良，經處理後11時24分晚22分開車。

(中時電子報)