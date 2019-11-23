林右昌說美食書內的私房小吃通通吃過，才敢推薦。（許家寧攝）

基隆市長林右昌邀請泰國網紅一起深度讀寫基隆。（許家寧攝）

泰國人氣旅遊網紅「Ibreak2trave」，情侶旅行部落格為泰語Google熱搜前三名，基隆市長林右昌扮演觀光大使，邀兩人走訪崁仔頂漁市、慶安宮與彩色屋體驗港都風情，對美食如數家珍的林右昌一口氣推薦45家在地私房美食，還說「每一種他都吃過了！」讓兩人睜大眼睛。

林右昌說，泰國每年來台旅遊人數高達近28萬人，今年更較去年成長3成，他說，若是說南部小吃首推台南，北部就是基隆小吃，而且口味相當多樣，泰國網紅Tone跟Pupey多次來台，還擔任台灣街頭小吃團活動的召集人，特別向他們分享基隆在地美食文化。

林右昌從特別從口袋食堂名單中挑選出遠東賴家水煎包、孝三路大腸圈、手工碳烤吉古拉、丸角自轉咖啡店的甜不辣香腸三明治、八斗邀友善餐廳的「瑪沙拉D」、Qmilk初沐的「紫藥相思」及廖媽媽珍奶等，還強調「每一種他都吃過！才敢推薦。」

Tone說，泰國人喜歡海鮮、愛拜拜，這次除了崁仔頂魚市場，也在慶安宮媽祖廟看到很多漂亮的廟宇和神明，女友也說，泰國也有大腸圈、水煎包類似的食物，做法和醬汁不同，第一次喝到紫米加山藥，混在一起有嚼勁，相信泰國人也會喜歡。

觀銷處長曾姿雯表示，近年泰國來台旅遊人數穩定成長，今年更超過27.6萬人次，可說是不容忽視的觀光市場，基隆擁有多元的旅遊元素，期望透過泰國網紅及其粉絲的分享力，讓更多外國朋友看見不一樣的基隆，將基隆列為來台觀光必遊城市。

(中時 )