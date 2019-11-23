江宏恩在三立8點檔《炮仔聲》飾演超級大反派江宏傑，隨著劇情安排，他目前被警方逮捕關押牢內，暫無戲份，不少觀眾久沒在螢幕見到他，頻喊思念，甚至有之前傳謾罵訊息的黑粉，「轉性」傳私訊給他「你不見了都不知道要罵誰」，讓江宏恩啼笑皆非。其實他這段時間在家沒閒著，天天端出好料寵老婆，還打算把家傳菜記錄下來，期待能出書。

江宏恩在臉書秀出家傳菜「炸肉球」引起網友好評迴響。（艾迪昇傳播提供）

在江宏恩神隱快3周期間，不少粉絲湧到他臉書，私訊呼喚他、問他何時現身，甚至還有之前太入戲傳訊「不要那麼會害人」、「不要這麼壞，不怕台灣人有樣學樣嗎」的黑粉，日前竟也傳訊給他，「怎麼還不出來，沒看到你很鬱悶」、「去哪裡？你不在沒人可罵啦」，也算是表達另類思念。江宏恩說看到訊息，自己哈哈大笑，直說：「觀眾實在太可愛。」他表示，通常遇到看戲的朋友都還滿理性的，有時在現實生活中碰到，頂多就開玩笑式問他為什麼要演那麽壞，不過大部分觀眾都是讚他演技好，可以讓人恨得牙癢癢。

江宏恩對於粉絲的呼喚，苦笑說：「劇組應該有劇情的舖排吧，我努力作個演好戲的演員，隨時待命囉！」

有粉絲好奇問他下戲後如何脫離角色？他表示，收工後帶寵物運動、自己騎車或游泳，不然就在家燒菜，是他紓壓療癒的方法。提起做菜，他話匣子全開，「不是我在臭屁，每次只要有朋友來家中，我只要燉一鍋雞湯，沒人不稱讚，還有還有，我煎的牛排，是我老婆的最愛」。

他暫時休息，常在家中磨練廚藝，日前在臉書秀出江家傳家菜「炸肉球」，釣出不少粉絲敲碗喊「想吃一口」、「求食譜」。江宏恩透露，近期開始著手整理自己的拿手菜譜，期待日後能集結成冊，「很期待有那麼一天，能和朋友分享我家中的傳家料理，以及裡面的故事」。

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