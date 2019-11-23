韓國瑜替第一選區立委參選人林佳新站台，他掛保證說「林佳新若當啞巴立委，我的頭剁下來都不要緊！」（黃國峰攝）

台中市立委第一選區參選人林佳新成立大會，現場支持者相當熱情。（黃國峰攝）

韓國瑜競選搭檔張善政替第一選區立委參選人林佳新站台，並致贈好彩頭。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕幫第一選區立委參選人林佳新站台。（陳淑娥攝）

國民黨總統參選人韓國瑜23日連跑黨籍立委戰將競選總部成立大會，他在台中市第一選區參選人林佳新成立大會上表示，蔡英文去逛夜市，看到東山鴨頭，還問老闆是不是山東人，竟不知道東山在台南，不知新聞是不是真的？這種脫離民意，不了解老百姓需要，不管什麼政黨都一樣，請她下台。

韓國瑜指出，自己的父母1949年來到台灣第一站就是清水，他笑說不敢再報門號，以免又被抹黑炒房，他也說，民進黨常罵他不愛主權，不愛台灣，這是冤枉，不然要愛菲律賓嗎。

韓國瑜表示，蔡英文去逛夜市，看到東山鴨頭，不知道東山在台南，還問老闆是不是山東人，不知新聞是不是真的？這種脫離民意，不了解老百姓需要，不管什麼政黨、什麼政治人物都一樣，請她下台。

韓國瑜大力推崇林佳新，稱讚他敢戰敢說話，優點是個性強，看到老百姓被欺負，可以連命都不要，也要幫老百姓說話。韓國瑜說，對於遇到事情就怕，服務處匾額寫著為民喉舌，但什麼都不敢講，如何當民意代表。

韓國瑜強調，挺一個敢說話的人就是林佳新，絕對會大聲說出海線需要，不可能當啞吧，韓還掛保證說，「如果林佳新當啞巴立委，我的頭剁下來都不要緊！」

韓國瑜強調，現在他們學習庶民蔣經國、孫運璿，30年前總統與行政院長配合很好，如今他與張善政配合競選，專心接觸基層，若當選要全部改革政府，引進科技技術，提升政府效率、大力培養年輕人，讓台灣光榮重新出現，中華民國是一隻雄壯的老鷹，需要兩隻翅膀在天空飛翔，第一總統府、第二立法院，鄉親要將張善政、韓國瑜、林佳新安全送上壘。

韓國瑜說，台灣人最驕傲就是台灣錢淹腳目，甚至台中錢淹肚臍，老百姓多久沒聽到了，鄰近國家都在快速進步拚經濟，為何台灣越來越差，20年前很有信心，但現在愈來愈沒信心，世界已忘記台灣，台灣也忘記世界，想法愈來愈小，台灣什麼資源都沒，煤炭、石油、鑽石、黃金，只剩下人才，若連人才都沒有怎麼辦，要吃什麼飯，台灣一定要改變，再不改變就來不及了。

(中時 )