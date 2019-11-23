11月22日下午在上海神旺大酒店舉辦一場別開生面的發佈會，旺旺集團在會中發佈了24首孝親歌曲以及孝親三字經，進行孝文化體驗包含親子默契大考驗、愛的抱抱活動，同時展出100多件公益廣告作品。與會嘉賓包括政府領導、學界、企業界、音樂平臺代表近300人參加，對於孝親內容感動落淚，贊許旺旺集團舉辦推廣孝親，善盡企業社會責任。

上海市台辦副主任李驍東致辭。

旺旺集團董事長蔡衍明表示旺旺推動孝親獎的主題是「讓孝順成為一種習慣」，傳統24孝的精神可佩，但是方法過於沉重！蔡董事長希望大家把孝順變成日常習慣，隨時隨地都可以盡孝道。蔡董事長也表示，希望透過音樂傳唱的力量，以及三字經朗朗上口的經書韻律，傳播和分享孝親的好習慣。把孝的真諦傳播給大眾，也提醒身邊的每一個人，愛要及時，不要留下遺憾。

酷狗音樂首席娛樂官高級副總裁季聲珊致辭。

上海市台辦副主任李驍東說：旺旺集團舉辦的孝親獎，通過活動中弘揚中華優秀傳統文化，以實際行動回報父母、回饋社會，把愛與善的種子撒遍人間，成為傳遞社會正能量的兩岸交流活動。

台企聯合會長李政宏致辭。

酷狗音樂首席娛樂官高級副總裁季聲珊說：連續兩屆參與孝親獎歌曲評委工作，共同選出好聽又有意義的得獎作品。孝親獎24首得獎作品進入酷狗音樂曲庫，可以在TME音樂平臺上全面聽到唱到。相信孝親精神通過音樂，可以提醒更多人理解孝順，踐行公益。

旺二代現場表演旺旺孝親三字經。

全國台企聯會長李政宏表示：旺旺集團作為孝行的楷模，從企業、員工、員工子女做起。李會長現場也呼籲大家多多支持孝親行動，公益活動需要大家共襄盛舉。

中國下一代教育基金會秘書長吳涓、旺旺孝親獎執行長林淑黛簽約。

旺旺孝親三字經發佈

旺旺孝親歌曲暨孝親三字經啟動儀式。

會中主辦方和中國下一代教育基金會簽署框架合作協定，同意協手共同推廣中華傳統孝順文化美德，培育下一代德智體美勞均衡發展。

蔣虎、田雨莫演唱孝親歌曲《媽媽的天空》

旺旺集團連續兩年發起「公益廣告」征選，以「現代人孝順的方法」為主題創作，受到華人地區1210所院校師生積極回應。大賽共收到10000多件參賽作品，經過三個階段的層層評選，選出優秀創意。並從中精選歸納出24個孝親好習慣，彙編成「旺旺孝親三字經」。經書韻律結合水墨漫畫的表達方式，易於朗讀、傳播和記憶的特性，易於傳播，用以推廣孝親好習慣。

24首孝親金獎歌曲全網上架 歌曲故事令人動容

旺旺集團自2016年舉辦「孝親獎詞曲創作大賽」深獲各界好評，70余位各界名人及演藝人員親自倡議孝親精神（包括蕭敬騰、林志穎、林心如、黃曉明、林依晨等）。創作大賽共收到原創歌曲10572件，入圍2000首佳作，最後甄選出20首孝親歌曲，連同首屆共24首金獎歌曲，編輯成「孝親金獎歌曲專輯」，即將上架各大音樂平臺發行。這些平臺包括：酷狗首席音樂戰略合作平臺、騰訊QQ音樂、全民K歌首席音樂戰略合作平臺、KTV雷石系統、唱吧等音樂平臺的合作支持。歌曲創作者不乏名人高手，如還珠格格的製作人、樂隊主唱、醫師、獨立音樂人、音樂學院高材生等。

每一首歌曲背後都有一個動人的故事，發佈會當天創作者蔣虎親情演唱《媽媽的天空》歌曲講述了律師傅媽媽，幫助一群受刑人的孩子，讓這些孩子們有一個家，得到溫暖的母愛，帶給社會正能量。未來大家可以在這些平臺上聽到每一首動聽的歌曲。

會中主辦方及14位：旺旺集團蔡衍明董事長、上海市台辦主任李文輝、上海市台辦副主任李驍東、上海市民政局副局長李勇、成都市委宣傳部副部長暨版權局局長師江、中國下一代教育基金會秘書長吳涓、中國下一代教育基金會生態中國體驗教育執行主任馮航、全國台企聯會長李政宏、上海市台協會長張簡珍、酷狗音樂首席娛樂官高級副總裁季聲珊、雷石副總裁王翔宇、孝親獎獲獎代表蔣虎、田雨莫、蔣征玲等各界代表共同啟動了旺旺孝親歌曲及孝親三字經全網發行。會中並倡議#愛的抱抱行動，鼓勵大家用擁抱父母來表達感恩。大會在感動聲中圓滿閉幕。

(中時電子報)