美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》，其作用不如示威者所想那麼大，如示威者覺得美國會一直支持到底而鋌而走險，那是誤讀法案，亦誤讀美國總統川普的對中國策略。

據香港信報報導，卜睿哲認為，北京以為這項法案的作用比實際更大，如川普簽署法案並嚴謹實施，中方或認為川普政府對中國有敵意，將質疑為何要簽第一階段貿易協議。卜睿哲認為，川普可能會簽署法案，但會以自己的方式來實施。

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