卜睿哲：港示威者高估美香港人權法作用 14:532019/11/23 工商 康彰榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美前在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國在台協會前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》，其作用不如示威者所想那麼大，如示威者覺得美國會一直支持到底而鋌而走險，那是誤讀法案，亦誤讀美國總統川普的對中國策略。 據香港信報報導，卜睿哲認為，北京以為這項法案的作用比實際更大，如川普簽署法案並嚴謹實施，中方或認為川普政府對中國有敵意，將質疑為何要簽第一階段貿易協議。卜睿哲認為，川普可能會簽署法案，但會以自己的方式來實施。 (工商 ) #法案 #川普 #卜睿哲 #美國 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 放話！彭斯：港若走向暴力 貿易協議難談 10:402019/11/20 國際 川普政府施壓烏克蘭醜聞 證人踢爆高層人人有份 11:152019/11/21 國際 無視證人說奉令行事 川普堅稱在烏克蘭醜聞無罪 11:162019/11/21 國際 路透：川普將簽署香港人權法案 08:462019/11/21 國際 貿易磋商生變？川普：陸沒達到要求水平 10:542019/11/21 財經 香港人權法案 川普是否簽署影響不大 16:192019/11/21 國際 民主黨總統參選人5度辯論 砲口對外批川普 19:172019/11/21 國際 庫克與川普「哥們好」 蘋果受惠大 22:072019/11/21 國際 川普考慮 再豁免蘋果關稅 04:092019/11/22 財經要聞 川普：雖支持香港... 但也想達成中美協議 04:092019/11/23 財經要聞 兩岸熱門新聞 習罕見發聲 不懼反擊美貿易戰 - 兩岸要聞 - 中國時報 南海核潛艇爆炸謠言超熱鬧 美中台港全躺槍 - 兩岸 卜睿哲：港示威者高估美香港人權法作用 - 兩岸 - 工商 別被騙了！美前財長：達成協議 中美關係只會更糟 - 兩岸 解放軍出兵香港？ 港政務司長：第一次聽到 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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