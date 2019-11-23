台鐵列車上午進入板橋車站時，突然冒出濃煙並發出焦味，車上與月台上民眾嚇得趕緊逃離。台鐵回應，1162次區間車11時6分晚5分到板橋站，因第5車鬆軔不良，經處理後11時24分晚22分開車。

有網友在臉書社團上貼文，指列車在板橋車站大冒煙，車廂下面跟火災現場一樣，現場濃濃焦味，大家被外面的民眾喊下車，接著台鐵站務員開始在車上廣播。

網友指出，自己在前一站（浮洲）上車，就在冒煙車廂的旁邊一節，後面的乘客當時就指著車廂下面說車子冒煙，大喊了大概3、4次都沒人理會，而自己雖然在上車時就聞到煙味，但因為急著到台北車站就硬著頭皮上車。

網友說，列車一到板橋，月台上有人大喊車子冒煙，接著有人狂喊「全部下車！」大部分的人趕快下車，他自己也魚貫出去，結果一下就看到超濃的煙。

台鐵表示，1162次區間車11時6分晚5分到板橋站，因第5車鬆軔不良，經處理後11時24分晚22分開車。

(中時 )