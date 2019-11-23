一位白髮蒼蒼年近7旬的失智老婦人，從捷運淡水紅樹林站，欲獨自徒步走回北投的家，卻走錯往石門的方向，經行走4個多小時後，迷失在寒冷的石門區北海岸臺2線道路上。

老梅派出所所長林文智及警員陳永淯於日前19時許，接獲民眾發現有異報案前往處理。最初未發現該老婦人身影，便向報案人詢問事發經過及其衣著、行走方向，經過一番搜尋，最終於臺2線23.5 K處發現老婦人形單影隻的身影。便先帶回派出所查證身份，並提供熱茶、食物、衣物予其保暖。

因老婦人身上未攜帶任何身份證件，也無法清楚交代其身份及住家地址、親友聯絡方式，經警方以警用行動電腦人臉辨識系統查證，發現其為通報之失蹤人口，順利通知其吳姓女兒前來領回。吳女表示其母患有失智症，獨自離家走失，家人著急之餘，前往淡水分局報案。吳女除對於員警協助找回其母，讓家人再次團聚，表達由衷的感激外，並對警方對於母親受到無微不至的細心照料，感謝不已，為警察親民愛民形象，樹立最佳典範。

分局長陳永昌表示，家中長輩若有失智症狀，應避免讓其單獨外出，平常應多注意、關心長輩的動向，並可製作緊急聯絡資料及手鍊配戴於長輩身上。民眾若於馬路上遇到類以情形，除撥打110通知警方協助外，請民眾先行將迷失長輩，引導至路旁以策安全。

(中時 )