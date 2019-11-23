韓劇《偶然發現的一天》近日於韓國播出大結局，台灣知名線上影音平台22日也全劇上架免費看，該劇男女主角路雲與金惠允接受friDay影音影音專訪，透露若可以跟劇裡的漫畫家對話。金惠允在《偶然發現的一天》與路雲、李在旭等花美男對戲，她曝，「很多朋友羨慕她，還因此主動聯繫，甚至連媽媽都說我的工作環境太好了，拍攝環境很幸福！」

路雲曝，完全沒意識到該劇受歡迎的程度，「我的姊姊還獲得了我第一張簽名照！」談及對路雲的感覺，金惠允認為與他有如「男閨蜜」相處般，「看過花絮的人應該就知道，我們本來就很親，所以也很常互相開玩笑，有種學生時期男閨蜜的感覺。」至於李在旭，金惠允則說相處起來有如親哥哥，「雖然他年紀比我小，但拍攝過程真的很照顧我。」路雲則自認最性感的部位是自己的嘴唇，並想對李在旭說，「端午既不屬於您，也不屬於作者。」展現劇中對於端午的從一而終的心意。

韓劇《偶然發現的一天》在韓國超夯，連帶在亞洲也許多人觀看。（圖／friDay影音提供）

金惠允也表示想詮釋漫畫女主角呂珠多角色，「變壞的呂珠多有種反轉魅力，所以我都偷偷在學她。」路雲則說自己起出想演李道華一角，被工作人打趣說，「金惠允想挑戰演呂珠多，路雲想演李道華，換來換去兩人還是相愛，意外地放閃！」

路雲在韓劇《偶然發現的一天》大結局深情相擁金惠允。（圖／friDay影音提供）

金惠允在《偶然發現的一天》飾演罹患心臟病的千金殷端午，劇中為了希望能讓自己痊癒，而不斷的挑戰與改變命運，金惠允自曝若自己真的是端午會選擇放棄，「一開始會覺得神奇，也會覺得真的能夠改變自己的命運，就抱著希望去努力嘗試，但很快就會選擇放棄。」此外，金惠允憑《SKY天空之城》爆紅，她透露，「有聽過一些工作人員在還沒認識我時，認為我看起來挑惕苛薄，但演出《偶然發現的一天》後，反而認為她很活潑。」金惠允自曝，「我變得更會撒嬌了！」。

(中時電子報)