台北市第一選區（士林、北投）成為藍綠殊死戰之地，汪志冰23日成立競選總部，原本預定出席的國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，因身體不適取消，李四川代表出席表示，李佳芬交代他一定要來，因為汪在韓最為難時挺身講話。國民黨主席吳敦義也到場助陣，高喊把韓送進總統府，立委拿下60席。

汪志冰舉辦競總成立大會，吳敦義親自為汪志冰授旗，而前立委丁守中、前台北縣長周錫瑋、及多位藍營現任市議員幾乎全員到齊，總統參選人韓國瑜的護衛隊插旗造勢。李四川強調，自己也不只是代表韓國瑜，跟汪是20幾年的老朋友，看到她對地方的努力，及不遺餘力爭取地方建設，要讓最好的議員，進立法院為鄉親服務。

李四川也痛批，高雄市民進黨議員太過分，把韓國瑜黑到這麼黑，連自己也被黑下去，包括立法院也黑，部長也跟著黑，有關大林蒲搬遷案，經濟部長沈榮津在立院答詢時說謊李四川不接電話，事後才解釋自己隨便說說。李怒嗆「民進黨選舉已經沒步了，只剩靠說謊。」

而針對總統蔡英文的育兒津貼政策，吳敦義表示，政府的錢有限，不能說現在40幾天後就選舉了，就開始變相買票，不分貧富通通給錢，希望蔡政府可以好好考慮，真正貧窮的人，不論是長照也好，育兒也好，應該要補助，但如果經濟情況很好的，政府其實不應該拿公帑去補助，因為有很多交通建設都需要錢，應該把錢用在真正的刀口上，幫助真正的貧窮的人，希望蔡總統好好檢討一下。

(中時 )