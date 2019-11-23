為了備戰密集的冬盟賽事，味全龍隊找來洋投助陣，其中前日職阪神虎投手歲內宏明成為先發輪值一員，不過他過去在日職多以後援為主，在總教練葉君璋安排下，他將擔綱先發，歲內表示會盡快習慣，並盡力幫助球隊。

26歲的歲內宏明在高中打甲子園時就成名，2011年獲得阪神虎第二指名，不過因右肩持續有傷勢，因此總是無法站穩一軍，最後一次在一軍登板是2016年，今年遭阪神虎的戰力外，留下日職一軍通算2勝4敗、自責分率4.15的成績。

遭到阪神虎釋出後，味全龍立即與他聯絡，歲內宏明因此決定來台為龍隊打冬盟賽事，而歲內也透露，曾有多支日職球團與他接觸，不過因為龍隊是最早的，因此決定台來試試看，未來是否留下，則還要與家人討論。

歲內宏明認為台灣的練球氣氛比日本更陽光、有朝氣，因此很快就能融入，並認為在冬天還能打棒球是非常難得的。他也有與隊上的日籍球星川崎宗則交流，再加上川崎有多次海外打球經驗，而這是他的第一次，兩人聊了不少心境準備與球隊流程。

(中時電子報)