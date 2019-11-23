牡丹鄉高士部落與水保局合作推出專輯《聽vuvu在唱歌》，採錄19首部落傳統歌謠，讓vuvu的記憶與歌聲永流傳。（謝佳潾攝）

牡丹鄉高士部落與水保局合作出專輯，採錄19首部落傳統歌謠。（謝佳潾攝）

牡丹鄉高士部落近年在水保局的協助下，不僅成功推動文化保存工作，其延伸出的迎祖靈、傳統婚禮等體驗遊程，也活絡了當地觀光，而今雙方再次合作，採錄19首部落傳統歌謠、推出部落首張專輯《聽vuvu在唱歌》，讓vuvu的記憶與歌聲永流傳。

高士部落督導張美惠指出，《聽vuvu在唱歌》是由14位部落耆老與台灣新銳女歌手張心柔合作完成，他們花了半年時間採錄19首部落傳統歌謠，有從傳唱百年的祭祀歌〈小米人〉，到描述日據時期族人等待親人從二戰場南洋回家的心情〈年年等候〉，再到以青蛙與螃蟹隱會男女情歌的〈莫氏樹蛙〉等。

她說，這些歌曲vuvu們唱起來很動人，但她覺得vuvu投入其中的那種認真與使命感更感人，如曾因車禍腦積水導致記憶不佳的黃余來文vuvu，從不因病缺席，且在過程中還十分投入，而身為部落靈媒的張順枝vuvu，因常在傳統祭儀中使用古謠，成了專輯的主要指導老師。

「這是南島文化傳承的具體實現！」她強調，除了一同高歌的vuvu外，鄰近高士部落的週邊社區，如四林、分水嶺及東源等，也都是參與這張專輯製作的重要夥伴，這張專輯不僅是高士傳統古謠的展現，更是南島文化傳承與保存的體現。

(中時 )