「新竹講─城市美感」課程將於12月登場，風livehouse也將在論壇期間的每天上午9時至下午5時，展出新竹棒球場、國際展演中心、大車站與新竹總圖等建設模型。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

由建築景觀大師及專家學者透過論壇方式與市民對談的「新竹講─城市美感」課程將於12月登場，並一連舉辦8場次，其中，市長林智堅將親自主講「用美感治理城市」與「圓1個動物園夢」兩場論壇，課程於下周一起接受報名。

行政處長白舒樺指出，此次的「新竹講」8堂課的主題及講者都各有特色，論壇的主題也從不同的層面進行探討，其中，「用美感治理城市」、「綻放微笑的水岸」兩堂課的主題主要在討論「微笑城市」的概念，「用美感治理城市」並是由林智堅親自主講。

此課程希望透過城市美感的型塑，讓居民發自內心的微笑並生活其中，以及透過重新打造左岸、漁人碼頭及17公里海岸線，成功翻轉新竹市河海岸，課程並邀請到致力推動城市美學的專家學者，如王俊雄、張基義、潘一如以及景觀生態專家郭中端及市府祕書長陳章賢等人主講。

另外，林智堅還將分享「圓一個動物園夢」、黃聲遠的「Dear,給孩子的禮物」以及「勾勒《新竹‧城市美術館》」、「幸福古城的新舊融合」、「動物園教會我的事」與「動物園OPEN鬧」。

除了8場論壇，風livehouse也將在論壇期間的每天上午9時至下午5時，展出新竹棒球場、國際展演中心、大車站與新竹總圖等建設模型，以及珍貴的新竹動物園設計手稿、過去棒球場物件，有興趣的民眾可前來觀賞，親眼見證竹市的蛻變。

論壇每場限額60人，11月25日接受報名，並於當天在臉書「新竹市新鮮事」公布網路報名結果，報名者還可獲得動物米粉、河馬限量文具組等紀念小禮。

(中時 )