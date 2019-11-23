國民黨總統提名人韓國瑜及民進黨總統參選人蔡英文總統，近日不約而同推出0到6歲國家養政見。而根據行政院國家發展委員會人口推估查詢系統資訊顯示，與2008年相比，2018年台灣人口出生數減少17132人，而國發會推估，至2028年，出生率可能會較2018年再少15301人。

近日韓國瑜提出「0-6歲國家養政策」，第一次生育補助從2萬提高到3萬。第二胎起補助6萬。昨日蔡英文總統在民進黨總統大選台東競選總部成立時，也跟著加碼，喊出1年要發放6萬元育兒津貼。

上月國民黨立委蔣萬安於立法院質詢行政院長蘇貞昌時，直指少子化原因是「低薪、高房價、工時長」，導致年輕人不願生、不敢生。蔣萬安當時直言，執政黨到了選舉年才開始拼命補助撒錢，但根本無法解決問題。

據國發會網站公開資料顯示， 2008年台灣出生數為19萬8733人，而2018年只剩18萬1601人，減少1.7萬人。而國發會推估，2028年時，出生數恐會剩16萬6300人，等於是十年後每年出生人口會再少1.5萬人。

值得注意的是，2015年馬政府執政時，出生數是21萬3598人，但到了隔年2016年蔡政府上台後，出生數只剩20萬8440人並逐年下滑。而國發會推估，2020年出生數可能只有17萬8412人，與蔡政府上台執政的2016年相比，減少3萬28人。

(中時 )