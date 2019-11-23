網路紅人吃屎哥游姓男子在今年4月5日自拍影片上網，聲稱要炸總統府，還說自己不要命了，整段影片吃屎哥狂飆髒話，神情激昂，事後還發文說「東西準備好了，要進行人生最後一戰」，不過短短不到兩個小時，就被中壢分局警方緝捕歸案，桃園地院依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金為9萬元。

網路紅人吃屎哥游姓男子在今年4月5日自拍影片上網，聲稱要炸總統府，還說自己不要命了，整段影片吃屎哥狂飆髒話，神情激昂，事後還發文說「東西準備好了，要進行人生最後一戰」，不過短短不到兩個小時，就被中壢分局警方緝捕歸案，桃園地院依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金為9萬元。(圖/中時資料庫)

吃屎哥當時自拍影片揚言要炸總統府，伴隨著一連串髒話之中，吃屎哥說「世界上沒有所謂的兄弟跟義氣，我的人生已經是空白了，我也不要命了啦！我要炸總統府啦！」甚至還寫下文字表示「我東西跟兄弟，都準備好了，網路紅人吃屎哥人生最後一戰。」

不過網友們完全不當一回事，在吃屎哥臉書留言諷刺「帥喔，你終於脫離FBI的陰影，走出自己的風格了，接下來就去警局好好發展，祝福你」、「恭喜達成坐牢成就」、「記住要有guts 被抓後不要道歉嘿」，狠狠打臉吃屎哥。

法官認為，游男留言「炸總統府」客觀有加害之意，且目標針對總統府，是特定及不特定多數人聚集場所，公眾往來頻繁，若遭恐怖攻擊經造成嚴重損失。另游男發布的文字、影片均為公開，對不特定公眾恐嚇行為明確，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3個月，得易科9萬元罰金。

(中時電子報)