冬天氣溫越來越低，許多人喜歡在這時節去吃火鍋、喝熱湯暖身。婦產科醫師王樂明在節目上分享，有名懷孕28周的孕婦，天冷時外出享用麻辣鍋，半夜時卻覺得上腹劇痛，甚至狂吐，抽血後竟見「油水分離」的驚人景象。隨後緊急開刀，發現該名孕婦體內的部分器官慘遭「溶解」！

器官真的會溶解？王樂明在節目《醫師好辣》上分享一件個案，一名懷孕28周的孕婦天冷和老公外出吃麻辣鍋，回家後卻在半夜腹部劇烈疼痛，原本以為只是太辣，但後來更有嘔吐不止情形。緊急送醫後，發現抽出來的血竟呈現「油水分離」。原來，是因為婦人先天患有「三酸甘油酯」過高的症狀。

三酸甘油酯會有什麼影響？王樂明透露，正常範圍質大約為25到150，若超過600就為急性胰臟炎，而該名孕婦竟高達1500多。他見情況不妙，若不馬上處理，恐對2條命都會有生命危險，緊急將孕婦剖腹生產。

王樂明指出，孕腹肚內的竟有許多「乳麋狀」的液體，進一步了解後，發現竟是臟器發生破損，內部酵素流出，開始溶解體內器官。（摘自醫師好辣）

開完刀後，王樂明指出，孕腹肚內的竟有許多「乳麋狀」的液體，進一步了解後，發現竟是臟器發生破損，內部酵素流出，開始「溶解」體內其他器官，經一個月後才將病情穩定控制。

如此驚人的「器官溶解」情形，王家樂推測，就是該名孕婦先天的三酸甘油酯惹禍。據悉，該婦人懷孕前都有按時服藥，但懷孕後就停藥，導致指數飆高。醫師提醒，先天患有高血脂的人一定要按時服藥，避免急性胰臟炎。

(中時電子報)