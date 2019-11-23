孫先生街頭民調。（圖片摘自孫先生Youtube網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜民調雖落後總統蔡英文，但街頭民調韓總是得票數比蔡多，真實呼應韓所說的民調冷冰冰，民心暖烘烘的真諦。「桃園孫先生」今早上10點多則來到桃園的內壢菜市場進行民調，結果出乎意料，若親民黨主席宋楚瑜參戰，韓國瑜以67票，大贏蔡英文的21票。對此結果，網友直喊，這就是真實的民心！

「桃園孫先生」今天在YouTube上傳最新的144集直播，早上10點50分他來到桃園的內壢菜市場進行街頭民調。這次孫先生也把台北市長柯文哲換成宋楚瑜的選項，在韓蔡宋三方會戰下，韓國瑜以67票，大幅領先蔡英文的21票、宋楚瑜的9票。

對於這個結果，網友紛紛表示，「看到這個票數真舒服」、「韓市長大勝超爽的，韓市長凍蒜，孫先生加油」、「辛苦了！這比數真驚人！」、「感謝孫先生了，超喜歡你的民調！」、「大家不能鬆懈喔！綠營很恐怖」、「看到新版的民調結果，我感覺對藍綠兩黨都不滿的選民，宋楚瑜有可能會是他們渲洩情緒的出口，這點值得藍綠兩黨省思」，但也有網友直指，這區本來就很藍，韓國瑜贏不意外。

(中時電子報)