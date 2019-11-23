南庄鄉長邱梓增〔中〕說南庄是4大族群最融合的地方。〔謝明俊攝〕

2019新泰夏客音樂會，還安排美食大PK，23日上午首先登場的是新住民組，包含了印尼咖哩等美食。〔謝明俊攝〕

秋冬季節正是遊覽苗栗南庄的最美時節，為了讓遊客來到南庄享有更多面向的旅遊經驗，南庄鄉公所在參山國家風景管理局的支持下，舉辦了新泰夏客音樂會，23日上午在南庄遊客中心熱鬧登場，維期2天的音樂盛宴，邀請多個國內知名樂團表演，並在會場舉行美食大PK，邀請新住民、原住民及客家等3個族群共15個隊伍，推出美食供遊客品嘗後評分，冠軍可獲1萬6千元獎金。

2019新泰夏客音樂會，還安排美食大PK，23日上午首先登場的是新住民組，包含了印尼咖哩等美食。〔謝明俊攝〕

2019新泰夏客音樂會，會場還安排串珠DIY。〔謝明俊攝〕

南庄鄉長邱梓增指出，南庄鄉原本擁有客家、泰雅、賽夏等3個族群，近10年來，新住民的人數日益增，已成為南庄重要的族群之一，南庄鄉內新泰夏客等4大族群相處融洽，是族群融合的最好例證，南庄鄉之所以能獲國際認證為國際級慢城之一，最重要的因素就是4大族群融合，因此，在今年舉辦的美食音樂會，特別將新住民的美食也納入，讓來南庄遊玩的旅客能有多一種美食選擇。

2019南庄新泰夏客音樂會，23日上午熱鬧在南庄遊客中心登場，由精彩的非洲鼓樂團揭開序幕，會場表演節目從9點展開後，就不停地接力下去。連續2天的表演，帶給旅客滿滿的音樂洗禮，在遊逛老街累了，就可到遊客中心隨意坐下欣賞。

主辦單位這次並安排美食大PK，邀請客家、原住民及新住民等3組共15個隊伍參加，23日上午首先登場的是新住民組，參賽5隊分別以印尼咖哩、越南河粉等美食，由遊客品嘗後給予評分，客家及原民組將在下午及明天上場，歡迎民眾把握時間來南庄「鬥熱鬧」。

非洲鼓開場表演。

(中時 )