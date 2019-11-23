台灣有許多美食聞名國際，近日有位Youtuber發佈了一則影片表示，全家現在住在美國，而孩子的學校要舉辦多元文化展，因此請爸媽準備與自己出生背景相關的特產來招待其他人，因此原PO便決定用「美食外交」來讓大家認識台灣。

近日有位Youtuber CJ發佈影片表示，孩子的學校舉辦國際多元文化展覽，請每位學生根據家長的出生背景，自行展示與其相關的文化特色，因此原PO準備了一系列的台灣茶飲、多種點心、布袋戲人偶以及原住民頭飾來分享。

好吃的茶點吸引了許多外國小朋友爭相品嚐，除了風靡國外的珍奶很受歡迎之外，香甜可口的冬瓜茶也深受外國小朋友的喜愛，而外國家長們對烏龍茶和鳳梨酥更是讚不絕口。後來，CJ也介紹布袋戲人偶以及原住民的頭飾給大家，許多外國小朋友紛紛往頭上戴。當然也有小孩試喝酸梅湯後直喊，這個太酸了，我不喜歡！但多數的人都很喜歡。

影片曝光後，也吸引許多網友回應，「看完這支影片我訂閱了你的頻道」、「爸爸很用心，在國外要找到這些台灣零食也不容易」、「外交部啥時要贊助這類型的創作者阿？辛苦了！」、「太厲害的宣傳了，看了有點感動，真的是台灣之光」。

小朋友的學校舉辦國際多元文化展覽，請家長準備自己文化背景的東西展示給其他國家的人看。

(中時電子報)