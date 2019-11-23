台灣2020年總統暨立委選舉登記剛落幕，這次參選的新興政黨數量暴增，前國民黨主席洪秀柱認為，國民黨應強調在台灣的歷史貢獻，爭取政黨選票，力拚國會過半席次。

台灣2020年總統與立委選舉登記結束，這次共有19個政黨登記，立委參選人高達400多人，都創歷史新高，面對新興政黨來勢洶洶，傳統政黨如何殺出重圍？前國民黨主席洪秀柱分析，國民黨該加強介紹優勢與好處。

洪秀柱23日參加歸仁區一場茶餅會書法活動，在大樹下開講向民眾拜票。她表示，國民黨應強調過去在台灣的歷史貢獻，以及對台灣曾付出的努力，台灣民眾很理性，還是可以爭取政黨票。

提到國民黨內這次不分區立委名單爭議，洪秀柱稱年輕人太少，雖不是完美名單，但在各領域也都提名專業人士，對照民進黨的名單，不會遜色，國民黨應該仔細介紹這份名單內的每位參選人。

外界指國民黨內不分區立委名單有「統派」力量，洪秀柱表示是不公平的說法，感覺社會變成一座帽子工廠，經常把國民黨戴上一頂帽子。她強調國民黨遵照中華民國憲法，嚴格來說是「中華民國憲法派」。

(中時 )