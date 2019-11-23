苗栗縣政府執行石虎族群生態相關調查，在野外設置數台紅外線自動相機。（苗栗縣政府農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣為石虎主要分布區，隨著保育觀念提升，民眾漸可分別貓與石虎的差異，為加強辨識與通報觀念，農業處22日發布「野生動物幼獸處理建議」，教導民眾發現石虎幼獸如何通報，另說明「紅外線自動相機」運作方式，呼籲民眾進入野生動物進出要道，應盡速離開，避免影響生態調查。

今年9月游姓民眾行經公館山區道路時，發現犬隻對著水溝狂吠，停車察看赫然發現有2隻像貓的動物，當時他以「耳朵圓圓」的特徵，辨認出牠們是石虎，趕緊通報縣府處理，免除幼仔遭野狗攻擊或路殺等憾事發生；農業處指出，辨別石虎有7字口訣「1黑、2（耳）白、3塊斑」。

自然生態保育科說明，石虎耳背是黑底，上有白斑；眼窩內側有白線；體側、腹部和尾巴3處，都有塊狀斑點，民眾發現幼獸應先判別是否有立即危險，無危險採遠距觀察，等待親獸帶回照養即可；有危險則需隔離危險情形後，小心地將石虎移置紙箱，盡速通報1999縣府專線，等待人員處理。

另外用於生態調查的「紅外線自動相機」，日前也遭人大量偷竊引發關注，自然生態保育科表示，石虎族群生態相關調查，常使用紅外線自動相機作為主要的調查工具，偵測野生動物活動情形，民眾若在野外看到紅外線自動相機，表示該處可能是野生動物的進出要道，應盡速離開，避免影響調查進行。

農業處說明，紅外線自動相機是透過「被動式紅外線感應器」，偵測感應範圍內的紅外光差異啟動拍攝，適用於偵測體溫較高的哺乳動物、鳥類，變溫動物如蛇、蛙類則較不易啟動拍攝；1台自動相機通常搭載6至8顆乾電池，正常拍攝下，可在野外全天候監測至少3個月，資料收錄於記憶卡；相機依據功能、畫質及耐用程度，價格約落在6千元至3萬多元不等。

(中時 )