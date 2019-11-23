高雄市旗山區褒忠義民廟慶祝70周年，台北市長柯文哲23日上早前往參拜，並向廟方人員推薦台灣民眾黨提名的第一選區立委參選人羅鼎城，因現場人潮不多，柯文哲與廟方人員寒暄互動後，簡短致詞表示希望國泰民安，隨後與在場攤商逐一握手致意、合影，對媒體詢問一概不回應。

柯文哲約上午9時左右抵達旗山褒忠義民廟，隨行有黨籍區域立委提名人羅鼎城、台灣民眾黨中常委林富男、台北市政府顧問蔡壁如及不分區立委提名人馮啟彥，現場柯粉不到10人。

廟方主委對柯文哲到來展現熱情，邀請柯閒談及吃湯圓，雙方會談時，廟方人員反向柯

推銷美濃出身的區域立委提名人羅鼎城，柯團隊則稱市長相當重視美濃客家文化，也要大家支持羅鼎城。

柯文哲與廟方人員晤談、合照後，便逐一向攤商握手致意、合影，品嘗美濃醃漬蘿蔔，現場也買了幾袋美濃白玉蘿蔔，隨即轉赴美濃吉洋國小參加百周年校慶，對於記者詢問則不回應。

(中時 )