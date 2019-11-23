新加坡茶葉品牌TWG Tea於2019年末獻上全新茶款，以台灣栽種的茶葉調配六款台灣優選頂級茗茶，並因應年末的節慶歡樂氣氛推出耶誕期間限定茶香馬卡龍，無論是買來自己享受或送禮都是非常好的選擇。

六款台灣當地栽種、經過農民悉心呵護及人工採摘的頂級台灣茶，保留茶葉最鮮嫩及清脆的樣貌，無論是口感醇厚的皇家日月潭茶、帶有清新薄荷味的日月潭嚴選茶、富有柔和花香的皇家文山包種茶、順暢柔滑的文山包種嚴選茶、清澈甘甜的皇家阿里山茶，以及口味清新的阿里山嚴選茶，各款茶款獨特香韻芬芳都將為台灣品茗家們帶來一場全新的體驗，感受生命中所有美好的小事，品鑑來至台灣頂級茶品的芬芳。

TWG Tea台灣優選頂級茗茶目前於TWG Tea全台沙龍及精品店門市正式開賣，邀請台灣熱愛茶品的貴賓們親臨體驗台灣最珍貴的優選頂級茗茶。（圖／邱映慈攝影）

逐漸轉涼的氣候為年底增添濃濃節慶氛圍，在歡樂氣氛中伴隨著壁爐上迴響的鈴鐺聲，世界奢華茶葉品牌 TWG Tea 奉上耶誕期間限定茶香馬卡龍——焦糖奶油紅茶馬卡龍、巧克力紅茶馬卡龍及巧克力紅茶香慕斯耶誕木材蛋糕，開啟歡樂耶誕佳節。

焦糖奶油紅茶馬卡龍將南非細緻紅灌木茶與獨家法式甜香料配方揉合烘焙而成，注入小巧可愛的馬卡龍中並佐以白巧克力甘納許搭配馬達加斯加天然香草籽，烘烤出光滑而酥脆的外殼。巧克力紅茶馬卡龍以 TWG Tea 無茶鹼南非博士茶為基底，與可可豆相互結合，調配出與眾不同的滋味。（圖／邱映慈攝影）

TWG TEA耶誕茶香馬卡龍自即日起至2020年1月5日間，於 TWG Tea 全台沙龍及精品店門市限定售賣。

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✔️獎品內容 ｜TWG TEA茶品*1，不挑款隨機寄出

✔️公佈時間 ｜ 2019/12/4

(中時電子報)