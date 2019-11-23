新加坡茶葉品牌TWG Tea於2019年末獻上全新茶款，以台灣栽種的茶葉調配六款台灣優選頂級茗茶，並因應年末的節慶歡樂氣氛推出耶誕期間限定茶香馬卡龍，無論是買來自己享受或送禮都是非常好的選擇。
六款台灣當地栽種、經過農民悉心呵護及人工採摘的頂級台灣茶，保留茶葉最鮮嫩及清脆的樣貌，無論是口感醇厚的皇家日月潭茶、帶有清新薄荷味的日月潭嚴選茶、富有柔和花香的皇家文山包種茶、順暢柔滑的文山包種嚴選茶、清澈甘甜的皇家阿里山茶，以及口味清新的阿里山嚴選茶，各款茶款獨特香韻芬芳都將為台灣品茗家們帶來一場全新的體驗，感受生命中所有美好的小事，品鑑來至台灣頂級茶品的芬芳。
逐漸轉涼的氣候為年底增添濃濃節慶氛圍，在歡樂氣氛中伴隨著壁爐上迴響的鈴鐺聲，世界奢華茶葉品牌 TWG Tea 奉上耶誕期間限定茶香馬卡龍——焦糖奶油紅茶馬卡龍、巧克力紅茶馬卡龍及巧克力紅茶香慕斯耶誕木材蛋糕，開啟歡樂耶誕佳節。
TWG TEA耶誕茶香馬卡龍自即日起至2020年1月5日間，於 TWG Tea 全台沙龍及精品店門市限定售賣。
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✔️獎品內容 ｜TWG TEA茶品*1，不挑款隨機寄出
✔️公佈時間 ｜ 2019/12/4
(中時電子報)
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