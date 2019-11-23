知名美妝Youtuber Catie近日在Youtube上自曝自己差點被坑的案例，要大家「網購開箱一定要錄影」，原因是她從國外買了近2萬多名牌圍巾，沒想到送到時根本不是她買的東西，她立刻拍照退貨，沒想到幾日後收到網購廠商的回信，竟然是跟她說「他們沒有這項商品，並請她提供地址，要將這項商品退回給她，也不會退她錢。」

Catie就這樣來來回回跟對方以郵件處理相當多次，跨國郵件回英國對方卻表示，這項商品不是他們的物品，還認為是她拿了一個其他物品來退貨，雖然Catie多次跟對方表示，她沒有用過這項物品，一打開就是這個東西。

但對方還是表示，對方並沒有這項商品，並會在24小時後寄回原地址，讓她氣到亮出自己Youtube頻道跟粉專，她表示「這次她生平第一次這麼做。」直到最後對方才回信，願意退錢給她，她直言如果她今天不是一個公眾人物，不就要自己把一個不是自己訂的昂貴國外網購吃下去，讓她覺得相當荒謬。

影片一出，也有許多網友在底下留言，原來不少人都有遇過這樣的狀況，也有網友分享國外網購不被詐騙的經驗，有網友寫下開箱時都有錄影，但對方還是不願意退款，「最後到反詐騙的網站輸入了基本資料，隔天再打去超商的客服詢問我們買的包裹是哪一間宅配公司的（小白單有收據編碼），隔天一早反詐騙網站就打來說，直接跟宅配公司說要扣留包裹的金額就可以了，宅配公司給了海關（報關行）的聯絡方式，大概一個禮拜錢就回來了，不過需要在一個禮拜內趕快聯絡，因為他們錢會扣在宅配公司還沒轉到海外，是台灣海關保護台灣人的辦法。」。

警世⚠️ 網購慘案: 差點被坑兩萬台幣😢

(中時電子報)