宋瑋莉質疑立委蔡適應競選旗幟亂插，市府都沒作為。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

宋瑋莉競選文宣批評蔡適應知法犯法，帶頭違法。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

民進黨基隆立委蔡適應今下午成立總統、立委聯合競選總部，總統蔡英文也將到場站台，不過，國民黨立委參選人宋瑋莉痛批蔡「帶頭違法」總部外插滿競選旗幟，就連吉羊橋上也旗海飛揚，嚴重影響交通安全，質疑「顏色對了？」3天來市府也坐視不管。

宋瑋莉說，蔡適應為了愛六路的競總成立，以及蔡總統要來，21日起就在仁一路、愛六路「插旗」，總部附近插滿旗幟還可以理解，但旗幟卻連吉羊橋上也插整排，不少民眾反映，過去選舉所有候選人再怎麼插旗，也都遵守不在橋梁上插旗規定。

國民黨議員張淵翔議員痛斥，蔡適應知法犯法、帶頭違法在橋樑懸掛宣傳旗幟、殘留綑綁旗幟束帶垃圾於公共橋樑，不但危險，還明顯違反《選罷法》和《基隆市廣告物管理自治條例》，還是「顏色對了」就可以不罰﹖他以舉發建請中選會、環保局開罰。

宋陣營指出，根據「基隆市廣告物管理自治條例」，可處1200元至3萬元，並由環保局處罰並拆除，蔡適應超級違法，無視基隆市政府、就連市長也都不放在眼裡，呼籲蔡委員要知法守法，市府也要硬起來，該罰就罰、該拆就拆。

環保局長賴煥紘指出，依規定橋面上都不能插旗，以免影響安全與觀瞻，上一屆選舉時相關檢舉也出層出不窮，昨天接獲民眾檢舉後，就立即派員到場勸導、依法要求盡速改善，同仁今也回報橋梁旗幟已經自行拆除，強調執法一視同仁。

(中時 )