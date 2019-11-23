立委羅致政長期關心教育與藝文發展，為了讓小朋友有更快樂的童年，昨（22日）晚間與立委張宏陸共同邀請「紙風車劇團」到新北市板橋大觀國小演出。（羅致政服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委羅致政長期關心教育與藝文發展，為了讓小朋友有更快樂的童年，昨（22日）晚間與立委張宏陸共同邀請「紙風車劇團」到新北市板橋大觀國小演出。（羅致政服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委羅致政長期關心教育與藝文發展，為了讓小朋友有更快樂的童年，昨（22日）晚間與立委張宏陸共同邀請「紙風車劇團」到新北市板橋大觀國小演出，有別於一般選舉造勢，這場結合戲劇、音樂、藝術的表演，帶給大小朋友無限的歡樂與想像。特別的是，下午原本還下著大雨，演出前一小時雨勢卻驟然停止，涼風徐徐，吸引超過2000名民眾前來，現場座無虛席。

羅致政說，「孩童的笑容就是城市的希望。」過去三年，他三度邀請紙風車劇團舉辦兒童劇演出，希望藉由有趣的劇情，超水準的聲光效果，帶給孩子們歡樂，啟發更多的創意與想像力。

他強調，雖然身在外交及國防委員會，但對於改善教育環境不遺餘力，為板橋16所學校爭取到超過3億8782萬元的經費，從重建老舊校舍、翻新操場、改善校園空調與供電，到修繕老舊廁所、添購設備器材等，就是為了讓孩子都能安心快樂學習。

受邀的紙風車劇團賣力演出，演員們舞台上下跑與小朋友們互動熱絡，全場尖叫不斷，讓這場活動絲毫沒有政治味，卻充滿了歡笑聲；現場民眾說到，動員2000人的造勢場並不稀奇，吸引2000小孩的活動才真正不簡單，恰如其分詮釋了這場表演。

(中時 )