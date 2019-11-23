大政治大爆卦-無色覺醒》陳情惹怒大立委 蘇治芬蘇治芬拿麥飆小民？ 14:132019/11/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林花生價格大跌，農委會主委陳吉仲多次下鄉與農民直接對話，溝通現場有鄉代陳情，不料在旁的民進黨籍立委蘇治芬直接拿著麥克風回嗆。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 太密集 韓辦取消29日北市立委候選人聯合造勢 15:142019/11/19 政治 立委登記日責任及使命感讓他決定站出來 16:252019/11/20 政治 兩人都不曾輸過 蘇治芬認與張嘉郡選情膠著 16:322019/11/20 政治 張嘉郡vs.蘇治芬 戰火升溫 01:182019/11/21 政治要聞 領軍登記不分區 曾銘宗批綠派系分贓 12:472019/11/21 政治 旺董良心話 無色覺醒超越藍綠白（上） 04:092019/11/22 焦點新聞 旺董良心話 無色覺醒超越藍綠白（上） 04:092019/11/22 焦點新聞 黃冬輝參選 屏東藍軍恐分裂 16:032019/11/22 政治 張麗善告蘇治芬妨害名譽 23:072019/11/22 政治 政治熱門新聞 蔡台東造勢俯拍圖曝光 網驚：不是民調50趴？ - 政治 民調怪怪的？學者分析：韓國瑜已經贏了！ - 政治 恐怖！吳敦義用這招封死韓國瑜黨主席之路？ - 政治 驚！館長直播 網批這立委講話廢如「災難現場」 - 政治 韓粉注意！準備超級造勢 庶民爆料：將是三重的10倍大！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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