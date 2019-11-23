苗栗縣長徐耀昌保證縣府將分3年編列2700萬元改善各校遊樂設施。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌頒獎感謝各校家長會長。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府為了感謝各校家長會為學子付出心力，支持校務經營，特別在23日上午在後龍新港國中小學，舉行提升家長參與教育事務知能研討會，苗栗縣長徐耀昌除了到場頒贈感謝狀給各校家長會長外，並向各家長會強調，有關於苗栗縣校內遊樂器材妥善率低的問題，縣政府將在接下來的3年內，依年編列2千7百萬元預算來逐一整修改善，要請各家長放心。

縣教育處表示，家長與學校的關係是教育成功的根基，為提升家長參與教育事務知能，促進家長會發揮組織功能，建構家庭與學校良好夥關係。本次苗栗縣家長協會特聘榮譽理事長林佛樹，分享他10多年來參與家長會的經驗，以提升縣內家長參與教育的專業素養，促進家長會組織健全發展，成為學校最有力的後盾。

教育處指出，家長參與學校教育是現代教育的趨勢，也是12年國教的重要政策，為增進家長與學交間溝通，縣政府特別舉辦聯誼交流活動，邀請全縣各國中小學校家長會長參加，縣長徐耀昌除了頒獎感謝各家長會長全力支持學校推展校務外，並強調對於縣內學校遊樂設備妥善率偏低問題，縣府將分3年編列2千7百萬元改善，請各家長放心學子在校活動安全。

(中時 )