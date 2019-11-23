才在HBL男生組預賽首役拿下大三元的能仁家商隊長游艾喆，23日變身超準射手，全場投16中13，命中率高達8成13，貢獻27分、7籃板、6助攻、3抄截與1火鍋全能數據，能仁最後以96比77轟翻東泰高中，2連勝提前晉級。

儘管以19分之差輕取對手，能仁教練林正明賽後仍很不滿意球員表現，「我們第3節沒有交代清楚，才被對手從20分追到個位數差距，但這也沒辦法，我們陣容以高一、高二居多，所以我才趕緊喊出暫停調整，主要還是提醒他們。」

對於游艾喆的優異表現，林正明的口氣才轉為滿意，「你看艾喆的進攻節奏掌控，以及協防、抄截等表現，他將繼續扮演我們球隊重要角色，我整個暑假都在鼓勵他多出手，以前他根本不投，昨晚我也特別再次提醒他，結果他有聽進去。」

能仁隊長游艾喆賽後跟自己二姊游艾婗合影留念，外貌亮麗的游艾婗，目前是19歲的東華大學一年級學生。(黃及人攝)

游艾喆預賽首役除了拿下22分、13助攻與11籃板的大三元，更有投13中9，接近7成的高命中率，沒想到23日更加誇張，全場投16中13，總計兩場比賽下來，投29中22，命中率是超準的7成59，他在賽後強調自己並非不愛出手。

「我只是喜歡找尋最好的出手點或選擇，以前都給學長出手居多，如今換成我當學長，當然希望自己提升命中率，藉此提升場上信心，」游艾喆表示，「反正沒法投進的話，我就會從防守做起，藉由防守找回信心，絕對不會勉強。」

由於南湖高中23日以71比53狂掃成功高中，與能仁家商同樣拿下2勝0敗戰績，雙雙提前宣告晉級高雄12強複賽，C組最後一張晉級門票，將在24日下午5點20日東泰與成功之戰後揭曉，勝方將可以取得晉級資格。

(中時電子報)