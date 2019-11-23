由法務部與教育部共同舉辦的「第12屆全國法規資料庫競賽活動」，23日在集思交通部國際會議中心舉行頒獎典禮，這次頒獎典禮共頒發「法規知識王網路闖關競賽」及「全國法規資料庫創意教學競賽」等二大獎項，法務部蔡部長清祥及教育部范政務次長巽綠均出席頒獎。

這次頒獎分別由桃園市私立復旦高級中學附設國中及高雄市私立樹德高級家事商業職業學校奪得「法規知識王網路闖關競賽」參賽學生人數最多的國中學生及高中學生的第一名；台中市私立僑泰高級中學附設國中及屏東縣立東港高級中學，分別獲得參賽學生比例最高的第一名。

在「全國法規資料庫創意教學競賽」方面，得獎教案國中組由台北市立萬芳高級中學附設國中老師葉芊彣及桃園市立中興國民中學老師陳易騰，以「拒當『網楣』，『網紅』養成記」共同獲得第一名；高中職組台北市立成功高級中學老師陳光耀以「『醉』近，我們與惡有多遠？」獲得第一名。推薦學校獎方面則分別由北市立萬芳高級中學附設國中及台北市立成功高級中學分獲第一名。

法務部表示，自2008年與教育部共同舉辦第一屆「全國法規資料庫競賽活動」以來，截至今年第12屆成果豐碩，在法規知識王網路闖關競賽部分，已累積近150餘萬的國、高中職學生報名參賽，而歷屆的得獎學生更不乏有後續繼續往法律之路精進，對於國、高中學生除了可透過法規資料庫競賽檢驗自我法治觀念外，也可藉由學習「全國法規資料庫」擁有一生最佳的法規知識庫。

(中時 )