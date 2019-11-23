一部拋錨的故障汽車，22日深夜卡在車水馬龍的桃園市平鎮區龍岡地下道出口附近，一動也不動，就當駕駛不知所措之際，剛好平鎮警分局員警巡邏經過，二話不說立即幫忙推車解圍、協助駕駛脫困，順利恢復車流狀況。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，23歲的黃男22日深夜22時30分許，駕車行經平鎮區康樂路龍岡地下道前，停等紅燈時車輛突然熄火，經多次重複啟動，車子仍然無法發動，由於位在交通要道，後方車輛對他猛按喇叭，讓他不知如何是好，甚是慌張。

所幸北勢派出所巡佐蘇士豪及警員彭建鈞巡邏經過，先是安撫黃男情緒，並請黃男控制方向盤，當機立斷直接推著車輛到路邊臨時停車，順利協助民眾將車推到路邊，恢復交通順暢，並協助聯絡修車廠業者到場排除故障。

黃男對員警的大力幫忙感激萬分，在這寒冷的夜裡更是倍感溫暖。警方也提醒民眾行車前應先多了解車況，遇到車況不佳拋錨或交通意外事故時千萬不要慌張，應儘快先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人的安全。

(中時 )