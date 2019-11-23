蔡英文與立委蕭美琴、平地立委陳瑩、山地立委候選人伍麗華以及競選幹部與群眾喊凍蒜。（王志偉攝）

針對總統蔡英文宣布，未來4年將實施0到6歲國家幫忙養政策，被質疑與競選對手較勁意味，蔡英文今在花蓮受訪說，不是跟韓國瑜、郭台銘較勁意味，國家育兒預算這幾年來都不斷在增加，政府計劃讓幼兒政策持續擴大，降低年經父母養兒的負擔。

花蓮縣政府稍早也抨擊「這是沒有新意，只是拿香跟著拜而已！」蔡英文受訪說，新政策的育兒津貼從2500元加倍成5000元，另外補助年齡也從0到4歲擴大成0到6歲，而0-2歲的小朋友送到托嬰中心或給保母帶，國家則會補助，同時也會增加公立幼兒園。幼兒預算增加是持續性，沒有跟誰較勁意味。

此外，包括韓國瑜、以及立委參選人傅崐萁、國民黨黃啟嘉分別提出貫通國道6號花蓮的政見，轟民進黨政府不要為喊口號騙選票。蔡英文接受媒體聯訪說，國道6延伸、環島路網，都是民進黨重視的交通建設，其中特別重視台灣環島交通改善與鐵道到系統的建構，過去鐵路運能提升，未來由西部高鐵串連起來，能讓東部民眾交通更方便。

至於貫通國道6號連接花蓮，蔡英文坦承，現階段有技術的困難，她說，國民黨智庫都這樣認為，不過政府會持續關注這問題。

媒體也問到，針對韓國瑜透過臉書批評，「台灣缺的不只是7000億更需要投資環境與機會」、「最怕世界忘了台灣台灣也忘了世界」。蔡英文說，「他說7000億不夠，我們總是要一步一步的走，今天我們有7000億投資，明天更多投資，倒也不是有些政治人物，說7000億不夠，他喊8000億、9000億、1兆，那個不是我們做事的方法」。

(中時 )