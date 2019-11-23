呼籲重視性別平等，潘維剛發起「一抺口紅」行動。（中視提供）

為喚起更多人對反性別暴力的重視，響應聯合國全球反性別暴力16天行動，昔日立院女戰將潘維剛從11月25日曙光日當天，於平溪放天燈正式啟動。至12月10日，在台灣發起「一抹口紅」行動挑戰、一句「反暴力！不沈默！」呼籲大家一起來跟性別暴力說不，勇敢的站出來。

為此，潘維剛接受今天（11月23日）下午2點在中視播出的《改變的起點》節目專訪，回憶當年為促成「婦女人身安全三法」立法，歷經重重挑戰，不諱言，「過程好比一場八年抗戰」。

潘維剛表示，她從24歲接棒父親潘天祿踏入政壇，第一次順利選上市議員後，母親就囑咐她「不要給潘家人丟臉」，從此她對選民的責任就沒懈怠過。至今已從政30年，潘維剛常告訴選民：「我的政治生涯不知道要到什麼時候，但是我是終身的社會工作者，會做到我（生命)最後一天。」

接受《改變的起點》專訪時，潘維剛提及當年力推「婦女人身安全三法」的原因，表示當年社會制度極度不公，自己的好友在受到性暴力傷害後，一路從報案到驗傷阻礙重重，讓她十分震驚：「警察連證物他們也不想保留，要去驗傷也沒有醫院願意接受。」這些法律訴訟過程讓她決心對更多女性權益的制度，進行大力改革，以照顧到更多婦女。

卸下立委身份後，潘維剛花更時間投入在慈善公益的工作，2018年當選「國際蘭馨交流協會美洲聯盟」主席，是該非營利組織成立百年來首位華人主席，為更多女性朋友發聲，透過各種活動舉辦，吸引大眾對反性別暴力、反性騷擾及維護性別平等的重視。

潘維剛表示，「一抹口紅」行動將在11月25日曙光日當天，於平溪放天燈正式啟動。前總統馬英九也全力支持，親自挑戰「一抹口紅」並拍攝示範影片。

精彩的專訪內容，將在中視綜合台11月23日下午2點播出，中視新聞台11月24日晚點10點重播。

(旺報 )