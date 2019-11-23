情侶交往是門必修學分，分手如何不撕破臉也是門學問，近日《小明星大跟班》錄到此話題，邀請各國人士談分手方式有何不同，來自瑞典的馬丁提到由於國家人口稀少，不管到哪都有機會碰到認識的人，因此分手一定要好聚好散。

綜藝節目《小明星大跟班》，討論主題為「各國分手方式大解密」，來賓馬丁表示瑞典人口稀少，加上能去的地方就那幾個，只要出門就很容易碰到認識的人，所以分手若沒有好聚好散，屆時只有尷尬想往地洞鑽的窘境，另外更提到當瑞典人想分手的話，就一定要當面好好分手，儘量別用電話或簡訊，因為只躲的了一時卻躲不過一世。

吳宗憲開玩笑準備搬去瑞典。（影片／小明星大跟班Youtube）

不過此現象也讓吳宗憲大開玩笑，表示人口少的話整個鎮的年輕人就這些，這樣交了一個女朋友，那好兄弟中可能就有女友的前男友，根本到處都是「表兄弟」，此外在約會階段也會先看看「房事」合不合，合的話就會繼續交往，這也讓吳宗憲口出驚人表示：「我已經在辦移民了」。

(中時電子報)