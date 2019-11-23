「正念飲食—找回您的幸福」健康養生講座，今（23日）在雙和醫院登場。（雙和醫院提供／葉書宏新北傳真）

台北醫學大學「打造北醫雙和大學城」系列活動，第一場健康養生講座今（23日）在雙和醫院登場。（雙和醫院提供／葉書宏新北傳真）

台北醫學大學「打造北醫雙和大學城」系列活動，第一場「正念飲食—找回您的幸福」健康養生講座今（23日）在雙和醫院登場，多位醫學、公衛及營養專家分享珍藏多年的獨家心得，讓數百位民眾聽得如癡如醉，欲罷不能。

擔任引言的台北醫學大學副校長李飛鵬開宗明義指出，我們人類是靠吃來維繫感情的，可見好好地吃是件很重要的事；然而，他看診時常聽病患抱怨，這個不能吃，那個也不能吃，不僅把自己及家人搞得緊張兮兮，健康狀況也沒因此而變得更好。

他因而提醒民眾，不妨養成「正念飲食」的觀念，所有飲食都往好處想，只要把握入及出保持平衡的原則，身體自然會健健康康。國內營養學界權威、前台北醫學大學副校長謝明哲則強調，所謂的健康，並不只是沒有生病或身體沒有異常而已，而是指身體、精神、智慧及社會等各方面都處於良好的狀態。

謝明哲擔心的是，大多數民眾對於很多會威脅到健康的潛在因素，不是視而不見，就是聽而不聞，比如壓力、運動不足、速食品氾濫、飲食營養不均衡、錯誤的飲食觀念及充滿壓力的人際關係等，長久處於這種不健康的環境下，不生病才怪。

這種不重視健康的現象，幾乎無時無地都在發生，有些始作俑者甚至是最親密的枕邊人，謝明哲因此整理出「讓老公早死的10大信條」，透過詼諧的文字，提醒大家別再重覆錯誤的飲食習慣。

讓老公早死的10大信條：把老公養得白白胖胖的；讓他一股勁地喝酒；讓他喝很多含糖飲料；讓他吃油膩食物；讓他吃重口味；讓他總是一直坐著；給他抽菸；讓他熬夜到三更半夜，不給他睡；不讓他休假旅行；一直抱怨，唸唸唸，唸死他。

謝明哲說，不管是老公、老婆或任何一個人，一旦長期處在這種不健康的環境下，身體得不到淨化，免疫力自然會下降，既老得快，也死得早，百害而無一利。

台北醫學大學公共衛生暨營養學院教授韓柏檉分享1990至2015年195個國家「膳食風險對健康的影響」統計資料，發現攝取不足的普遍有全穀類、蔬菜、堅果種子、奶類，攝取過量的則有鈉、紅肉、加工肉品、反式脂肪酸及含糖飲料，長期下來身體容易出現發炎反應。

他解釋，身體持續性反覆發炎，長期處於慢性發炎狀態，被認為是慢性疾病、癌症等大多數疾病的共同致病根源。從正確飲食下手，可以逐漸將發炎體質調整成抗發炎體質，身體自然好。

韓柏檉進一步以個人多年抗癌經驗，分享他獨創的抗癌餐盤，不妨多吃。他的抗癌餐盤分五大項，一是蔬菜水果和蔬菜蛋白，包括小扁豆、豌豆、長豆、豆腐等；二是香草和香料，包括薑黃、薄荷、百里香、迷迭香、大蒜等；三是油脂，包括橄欖油、芥菜籽油、亞麻籽油、Omega-3奶油；四是榖類，常見的有多穀類麵包、糙米、碎小麥等；五是動物蛋白，包括魚、有機肉類、Omega-3蛋、有機乳製品等。

韓柏檉說，抗癌飲食主要由蔬菜和豆類組成，可以用橄欖油、芥菜籽油、亞麻籽油、Omega-3奶油、香草和香料調製，多吃可防癌。

面對滿桌食物，該如何下筷？以「營養實踐家」自許的營養學博士吳映蓉建議先從蔬菜、菇類及藻類吃起，接下來依序為蛋白質類、全穀根莖類、水果類。至於該吃多少，她則提供「吳氏懶人計算法」讓民眾參考。

吳映蓉的懶人計算法，不算熱量，直接算份數。以水果及全穀根莖類為例，一天所需份數都是體重除以10，再乘0.5，以體重60公斤的人為例，每天要吃的水果及全穀根莖類都是3份，水果每份為2／3碗，全穀根莖類每份為一平碗。

每天的蔬菜比水果多一份，每份為煮熟後的2／3碗，至於豆蛋肉魚類則是體重除以10為一份，魚肉和瘦肉每份約半個巴掌大，蛋一份為一顆。

健康不可能從天而降，而是一輩子都得經營的事，謝明哲認為其中60％要靠自己照顧，15％來自先天遺傳，10％受社會條件影響，8％仰賴醫藥，7％和氣候及地理條有關，可見要有健康的人生，就得先從愛惜自己做起。

(中時 )