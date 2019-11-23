交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處辦理「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」系列活動，23日在烏山頭水庫熱情登場，本次活動共集結加拿大、澳大利亞、日本、香港、中國大陸及台灣等國家近600位車友，齊聚烏山頭水庫挑戰自我極限。
此次競賽除了有法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevets de Randonneurs Mondiaux，簡稱BRM）認證組200K與300K之外，還有適合一般民眾騎乘的60K逍遙騎。23日早上在台南市長黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍及多位貴賓鳴槍後，選手於親友加油聲中破風出發。
許主龍表示，第2屆「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」系列活動，除了車車競賽，也結合轄區水庫特色，舉辦一系列「玩庫子弟」活動，就是要民眾可以一起樂活遊水庫、玩水庫、騎水庫；更呈現系列活動多元化的結合，在發展運動觀光的同時，欣賞西拉雅風景區的沿途好風光，也讓遊客們在美景中，享受親子同樂的樂趣。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。