今（23日）在烏山頭水庫，「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」系列活動登場。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處辦理「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」系列活動，23日在烏山頭水庫熱情登場，本次活動共集結加拿大、澳大利亞、日本、香港、中國大陸及台灣等國家近600位車友，齊聚烏山頭水庫挑戰自我極限。

此次競賽除了有法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevets de Randonneurs Mondiaux，簡稱BRM）認證組200K與300K之外，還有適合一般民眾騎乘的60K逍遙騎。23日早上在台南市長黃偉哲、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍及多位貴賓鳴槍後，選手於親友加油聲中破風出發。

許主龍表示，第2屆「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」系列活動，除了車車競賽，也結合轄區水庫特色，舉辦一系列「玩庫子弟」活動，就是要民眾可以一起樂活遊水庫、玩水庫、騎水庫；更呈現系列活動多元化的結合，在發展運動觀光的同時，欣賞西拉雅風景區的沿途好風光，也讓遊客們在美景中，享受親子同樂的樂趣。

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