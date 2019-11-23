總統蔡英文昨在臉書上宣布，當選後將加碼育兒津貼，擴大補助年齡。民團擔憂，育兒津貼翻倍後，補助金額與托育補助僅差1000元，業者和保母加入準公共化的誘因變少，托育品質難把關。而家長自行帶小孩、送托的補助差不多，亦打臉了該政策鼓勵送托，讓女性安心投入職場的目的。

托育準公共化政策上路後，民眾可依據不同的照顧選擇，領取不同補助。若自行照顧或送托合格保母、私託，可領取2500元育兒津貼；送托公托，可領3000元托育補助；送托準公共化保母、托嬰中心，則可領取6000元托育補助。

蔡英文昨表示，為了減輕大家的負擔，讓年輕人敢生、敢養，阿公阿嬤有孫子可以抱，特別向所有年輕爸媽宣布，4年之內將照顧孩子的範圍擴大，育兒津貼從2千5百元加倍成5千元，年齡則從0到4歲擴大至0到6歲。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶認為，蔡總統若加碼育兒津貼，保姆、私託、幼兒園即便不加入準公共化，家長也可領取5千元補助，與6千元的托育補助僅差1千元，價格誘因將消失。屆時，對於保姆、私託、幼兒園的品質管理將成難題，家長願不願意送托也取決於相不相信托育人員。

社家署去年曾在記者會中表示，托育準公共化政策上路後，其一目標是在5年內讓送托率達到20％，希望鼓勵女性投入職場，避免因育兒中斷工作，或基於需自己照顧而不敢生小孩。

兒福聯盟政策中心主任李宏文認為，蔡總統喊出的加碼育兒津貼，恐與先前托育準公共化政策的原意有所抵觸。目前仍不乏巧立名目收費、品質參差不齊的托育現象，呼籲政府積極佈建公托資源，才能有效解決孩子的送托問題。

(中時 )