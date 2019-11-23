北市警士林分局日前獲報，福華路巷弄內，有1名年輕女子遭人強押上車，車子並往芝山路急駛而去，過程中有聽到女方尖叫，警方獲報後火速調閱監視器，最後查到車子開至1家汽車旅館，隨即布署攻堅。

但警方進入後，卻發現一群人圍著疑似被害女子歡呼慶祝，經詢問後，才知26歲鍾姓女子生日將近，友人為給她驚喜，特別上演「隨機擄人」的橋段，在鍾不知情下將她載往摩鐵並慶生，結束一場虛驚。

17日晚上10點多，王姓男子與另名友人駕駛白色賓士車，悄悄靠近在福華路工作的鍾女，並趁她不注意時，一把將她強拖上車，為怕被認出兩人還戴上安全帽，接著朝芝山路急駛而去

過程中有民眾目擊，立刻報警表示有人當街遭擄，士林警方獲報後組成專案，火速調閱監視器追查，最後鎖定白色賓士開進1家摩鐵。

警方隨後佈署攻堅，但靠近時卻聽到房內傳出歡呼聲，敲門後王男以為是外送蛋糕，但一打開門卻發現荷槍實彈的武裝警力，在場眾人都被嚇了一大跳。

警方後來得知是慶生驚喜，但以防萬一仍要求查看眾人證件，以及賓士車的車籍資料、物品，確認無誤後才無奈離去，結束一場虛驚。

(中時 )