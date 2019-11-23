現代人出外消費超輕鬆，各種支付手段出現，讓買賣行為變得多樣化。除了現金支付外，還有行動之付、信用卡之付，使民眾消費更便利。而信用卡依舊是許多人習慣的支付手段，有網友就好奇信用卡背面的簽名欄，有沒有簽都能刷卡，那它到底需不需要簽？

據經濟部資料顯示，在台灣用信用卡支付仍是大宗，在106年度電子消費統計中，線上刷卡占了66%，而選擇用現金支付（貨到付款）占29.3%。顯然信用卡消費是多數台人首選。原PO因新辦了好市多聯名卡，好奇是否其他人都有確實在信用卡背面的簽名欄簽名，便上臉書社團《爆廢公社》發問，表示「我的卡後面基本上都沒簽名，因為就算沒有簽名，每次刷卡的時候也沒被要求簽名」。

對此，網友表示「不簽真的太笨了！」雖然的確有時後到店面消費刷卡，店員不會特別檢查，但是網友強調，「哪天信用卡不小心掉了，被撿去盜刷大筆，可以堅持簽單筆跡與本人親簽不符，銀行也會因此認定非本人刷」。其他網友紛紛表示贊同，認為「卡片背後沒簽名，有爭議款的時候很麻煩」。

也有網友提出，有些店家會要求卡片一定要簽名，不然大筆消費遇到退款時，民眾可以辯稱沒有刷卡此事，因為沒有簽名，不能正名是他本人刷的。對此，若不想在往後不慎遺失信用卡，或面對消費爭議時，最好趕快在信用卡上簽上大名。

(中時電子報)