英國達勒姆郡北海沿岸的一個村莊，這幾年來發生了一件非常神奇的事情。那就是，總有不知名的「散財童子」在路上掉落大筆現金。光2014整年，村民拾金不昧的次數就高達12次。由於警方無法確定失主究竟是誰，警方暗自推論這名「散財童子」可能是想要回饋社會。

據《BBC》報導，萊克霍爾科勒瑞村(Blackhall Colliery)常常會出現大筆現金在街上，這個情況已經持續5年之久。這些現金的面額通常為20英鎊，每次撿到的總額大約2000英鎊（約台幣7.8萬元）。通常會出現在人行道等顯眼的地方。達勒姆警局(Durham Police)的警方猜測這可能是彩票得主想要回饋社區。

此外，這幾年下來大部分村民還是保持著拾金不昧的態度，在每次發現紙鈔時通常都會交給警方，令警察Det Con John Forster大讚村民，認為「村莊裡有這麼多誠實的人真是太好了！」並表示，有許多村民在發現鉅額後，都緊張的渾身發抖進警局，只是希望金錢能回到失主手中。

和尚黑斯勒登教區理事會(Monk Hesleden Parish Council)主席蓋諾·克魯特(Gaynor Crute)表示，社會上消極情緒和負面新聞太多，當遇到這樣的事情，知道與自己生活在一起的鄰居們是如此誠實與正直，非常感人。

(中時電子報)