第32屆金雞獎頒獎典禮與第28屆金雞百花電影節閉幕典禮都將在今（23）晚登場，陣容出爐不少大咖都將出席，包含張藝謀、陳凱歌、成龍、陳道明、李冰冰、吳京、黃渤、鄧超、孫儷、黃曉明、姚晨、馬伊琍、胡歌、李易峰、楊冪、李宇春、陳偉霆、倪妮、黃軒、迪麗熱巴、周冬雨、關曉彤、朱一龍、吳磊、劉昊然、王源、歐陽娜娜都將出席。
金雞獎頒獎加上金雞百花電影節開幕閉幕，不少大咖都齊聚，從金雞百花開幕就邀請不少藝人助陣，另外還有劉詩詩、鹿晗、張一山、明道、蘇有朋、林心如等都傳出要出席。
(中時電子報)
第32屆金雞獎頒獎典禮與第28屆金雞百花電影節閉幕典禮都將在今（23）晚登場，陣容出爐不少大咖都將出席，包含張藝謀、陳凱歌、成龍、陳道明、李冰冰、吳京、黃渤、鄧超、孫儷、黃曉明、姚晨、馬伊琍、胡歌、李易峰、楊冪、李宇春、陳偉霆、倪妮、黃軒、迪麗熱巴、周冬雨、關曉彤、朱一龍、吳磊、劉昊然、王源、歐陽娜娜都將出席。
金雞獎頒獎加上金雞百花電影節開幕閉幕，不少大咖都齊聚，從金雞百花開幕就邀請不少藝人助陣，另外還有劉詩詩、鹿晗、張一山、明道、蘇有朋、林心如等都傳出要出席。
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