農糧署北區分署副署長林美華（中）對青年農民為家鄉的努力表示肯定。（圖／李柏澔 攝）

有機蔬食的觀念已成為現代人的飲食主張。（圖／李柏澔 攝））

面對台灣農業就業人口的老化及正極端氣候的威脅，農業亟需年輕世代的加入，今（23）農委會農糧署於台北希望農夫市集舉辦 「農廚的青料理」活動，吸引5縣市青年農民積極參與，以「無毒有機、青年創新」的理念大顯身手。北區副分署長林美華表示，台灣特色的「農情味」已逐漸傳承給年輕世代。

截止至今年9月統計，農委會調查農業從業人數55.7萬人，占全國就業人口4.8％，農民平均年齡約62-64歲，若農業要永續發展，除了新型科技的運用，創新理念同樣不可少。

農委會農糧署主任秘書蔡精強表示，民以食為天，吃下肚的東西是很嚴肅的話題，現代人健康飲食觀念崛起，對食材的要求比以往高，今天包含臺北、新北、桃園、新竹及苗栗等五縣市青農朋友們在此集聚一堂，讓民眾看見他們如何用地方特色來包裝各縣市的在地食材，讓在地食材能夠走出去，價值看得見，美味吃得到。

林美華副分署長指出，和以往的慣行農法不同，農糧署近年來推動的有機友善耕作方式及創新產銷履歷觀念，很能夠被年輕人所接受，這也讓許多青年願意回鄉發展，表示如何在極端氣候威脅下能做到產能提升、人林共存、收入增加且打造創新商業模式，青年的回鄉造血貢獻功不可沒，在老家務農的長輩看見這些 「農二代」返鄉打拼也是非常開心。

林美華很有自信的表示，農業是國家永續的根基之一，我們的在地食材絕不輸人，產銷創新是農業的生命，這也確實正在改善台灣的農業環境，只要有更多人投入，台灣特色的 「農情味」就會持續下去。

(中時 )