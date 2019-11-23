「苦情歌后」蔡秋鳳今年推出新專輯《巷仔口》，近年顛覆重口味唱腔，調整曲風、整體造型更加年輕化，嘗試轉型改變過往形象，超過40年的她今年首度入圍金曲獎，雖未如願得獎，但她仍感受努力被肯定，「朋友都說我出道這麼久，小巨蛋也唱過，好像少了什麼」，此次推出新專輯，蔡秋鳳對新作品信心滿滿，期許有機會奪下人生首座金曲獎。

蔡秋鳳推出全新專輯《巷仔口》。（粘耿豪攝）

從小自雲林漁村長大的蔡秋鳳，對於「巷仔口」有種特殊記憶。她回憶，村裡很多家庭靠海生活，許多孩子會聚集在巷口等父親歸來，遙想早年生活相當窮苦，蔡秋鳳不禁感慨「父母苦過來的，選擇唱歌就是希望他們過得好一點」，字字句句流露對父母感恩之心。

現階段單身的蔡秋鳳，對於感情不強求。（粘耿豪攝）

出道超過40年，蔡秋鳳期望能奪金曲獎。（粘耿豪攝）

隨著父母年紀漸長，父親高齡95歲、母親91歲，她笑稱「兩人加起來快200歲」，前陣子父親攝護腺開刀、母親抽骨髓得坐輪椅，讓她不時得跑醫院，想起這些仍然悲從中來、眼眶泛紅，不過蔡秋鳳也相當樂觀，認為「還好都是小毛病，現在爸媽健康最重要」。

過去常帶著家人出國旅遊，近年父母親不適合搭長途飛機，最遠只能到澳門旅遊。蔡秋鳳透露，父親愛看人賭百家樂，但總是不參與，「我有次騙他100元澳門幣跟台幣一樣，讓他不猶豫賭下去」，沒想到返台後，父親朋友竟然告訴他「100元澳門幣將近400元台幣」，讓父親自此再也不敢賭，蔡秋風計畫宣告「破功」，苦笑「只是希望父親可以多動腦」。

近年來積極轉型改變唱腔，蔡秋鳳期望台語歌有不同可能性。（粘耿豪攝）

蔡秋鳳和家人感情好，時常帶父母親出國旅遊。（粘耿豪攝）

至今仍然和家人住一起，蔡秋鳳自認私下很「宅」，如今仍然單身的她，她淡定看待「順其自然」，被問到近期有無對象，她笑說「如果有遇到，現在就不會這樣」，認為感情事無法強求，一切靠緣分，轉念思考「或許老天給我溫暖的家，給我生活，但就是不給愛情」，她認為兩人有感覺最重要，但也開玩笑「希望男友像木村拓哉」。

前幾年她飽受耳鳴之苦，嚴重影響演出，現在透過藥物控制已穩定不少，但前陣子感冒將近兩個多月，一度瘦到41公斤，如今靠著運動恢復健康。至於是否有想引退念頭？蔡秋鳳不否認「曾經有想過，但現階段想先做好音樂」。

(中時 )