新竹市縣關西鎮「2019鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售會」23日登場，縣長楊文科（左四）穿起鞋套與民眾一起體驗古早踩鹹菜的農作物加工農忙樂。（陳育賢攝）

新竹市縣關西鎮「2019鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售會」23日登場，縣長楊文科穿起鞋套與民眾一起體驗古早踩鹹菜的農作物加工農忙樂，大夥踩踏在厚厚的芥菜上跟當地婆媽一同手足舞蹈，現場氣氛相當歡樂。

關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎指出，關西舊名為「鹹菜甕」，因客家人擅長製作「鹹菜」，鹹菜是日語「關西」的諧音，因此鹹菜甕在日據時代改名為關西。

而發展協會今年將上千斤的芥菜踩好做成鹹菜後，將送給關西鎮內12所國中、小學，為學生營養午餐加菜。

鎮長劉德樑則表示，此次在東安古橋臨時停車場舉辦的客家藝文展活動，除了可讓民眾體驗古早味的「踩鹹菜」農村食品加工樂趣外，還可走訪偶像劇「敗犬女王」、「下1站幸福」的拍攝景點「關西天主堂」以及近200年歷史的「太和宮」、洋式風格的分駐所及所長宿舍，觀光景點茶廠、麵廠、仙草工廠等，一定讓遊客豐收而回。

楊文科同時表示，此活動明天還有1天，歡迎民眾呼朋引伴、全家動員到風景悠美的安東古橋旁踩鹹菜、搗麻糬、免費品嘗酸甘滋味的鹹菜豬血湯，另現場還有變臉、魔術秀、單車特技、葛勒堡樂團、絲竹樂團等精彩演出。

今天的活動由縣長楊文科、關西鎮長劉德樑、農業處長邱世昌、關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎、立委林為洲共同主持開幕儀式，包括縣議員羅仕琦、吳旭智多位鎮代、里長都熱情參與。

(中時 )