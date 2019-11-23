在遭到馬林魚隊指定讓渡後，陳偉殷按照原定計畫搭機返台，他在臉書上抒發心情，表示雖然心情有一絲忐忑，不過現在更多的是準備正面迎接挑戰的興奮，他預計於24日清晨5時20分抵台，並開始一連串棒球營等活動。

馬林魚在整理40人名單後，21日宣布指定讓渡左投陳偉殷，明年剩餘2200萬薪水仍需支付。在消息釋出後，陳偉殷曾在臉書上表達，「謝謝馬林魚的成全，對接下來的挑戰，我將繼續全力以赴！」顯示離隊已成定局，下一步該怎麼走，選項不少，還得等陳偉殷返台後親自解釋。

陳偉殷可以等其他球團青睞，或是簽下小聯盟合約並參加大聯盟春訓，爭取上大聯盟的機會。而陳偉殷的日職前東家中日龍隊，也傳出有興趣找回這名前王牌。返台加入6搶1中華隊應是陳偉殷的最後選項。

陳偉殷今日搭機從美國返台，臉書上說出心聲，「走進機艙的瞬間，好像回到十幾年前搭乘華航備戰中日球季的感覺──等待很久，重新證明自己的機會終於來了，雖然有一絲絲忐忑，更多的卻是迫不及待，準備正面迎接挑戰的興奮！」

(中時電子報)